Зірка "Дизель шоу", відомий КВН-щик Сергій Писаренко поїхав на гастролі в Росію
Як передає Politeka.net, це стало відомо з його Instagram. Як відомо, Писаренко зі своїм другом і колегою Євгеном Нікішиним є частиною команди «Дизель шоу». Широку популярність вони отримали ще за часів гри в КВК. Обидва були членами команди "Уездный город". Сьогодні артисти примудряються працювати на дві країни, хоча в ситуації, що склалася, без скандалів це вдається небагатьом. Втім, з 2011 року зірки переважно працюють в Україні.
У себе в Instagram Писаренко поділився фотографією, зробленою після концерту в російському місті. Його оточив натовп прихильниць, які хотіли сфотографуватися із зіркою.
"Дороге #Кемерово дякую за такий теплий прийом!! Приїдемо обов'язково ще... якщо виживемо після фотографування", - дав обіцянку російським шанувальникам Писаренко.
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Варто відзначити, що крім гастрольної діяльності, Писаренко також займається викладацькою роботою в Москві. З 2013 року він є доцентом кафедри реклами та PR Московського державного інституту культури мистецтв.
Раніше ми писали, що Сергій Писаренко поділився кумедними кадрами з фотосесії з Нікішиним.
Нагадаємо, що зірка "Дизель шоу" Писаренко вжився в роль алкоголіка, здивувавши зовнішнім виглядом: "Три дні тому...".
Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Писаренко, який покинув Україну, вразив новим фото:"пішки через кордони".
Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Писаренко поруч з Нікішиним засвітив пікантний момент: "Сезон весіль почався".