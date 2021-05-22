Зірка "Дизель шоу", відомий КВН-щик Сергій Писаренко поїхав на гастролі в Росію

Як передає Politeka.net, це стало відомо з його Instagram. Як відомо, Писаренко зі своїм другом і колегою Євгеном Нікішиним є частиною команди «Дизель шоу». Широку популярність вони отримали ще за часів гри в КВК. Обидва були членами команди "Уездный город". Сьогодні артисти примудряються працювати на дві країни, хоча в ситуації, що склалася, без скандалів це вдається небагатьом. Втім, з 2011 року зірки переважно працюють в Україні.

У себе в Instagram Писаренко поділився фотографією, зробленою після концерту в російському місті. Його оточив натовп прихильниць, які хотіли сфотографуватися із зіркою.

"Дороге #Кемерово дякую за такий теплий прийом!! Приїдемо обов'язково ще... якщо виживемо після фотографування", - дав обіцянку російським шанувальникам Писаренко.

Варто відзначити, що крім гастрольної діяльності, Писаренко також займається викладацькою роботою в Москві. З 2013 року він є доцентом кафедри реклами та PR Московського державного інституту культури мистецтв.

Раніше ми писали, що Сергій Писаренко поділився кумедними кадрами з фотосесії з Нікішиним.

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