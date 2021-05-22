Відомий український продюсер і репер Потап показав романтичне відео, зроблене зі своєю дружиною співачкою Настею Каменських

Потап виклав ролик на своїй сторінці в Instagram напередодні другої річниці весілля. Важливу дату зоряне сімейство відзначатиме 23 травня, пише Politeka.net.

"Я хочу що б закохані не забували святкувати важливі для них дати ,завтра у нас з @kamenskux річниця, знімайте і ви свої відео під пісню #Рівне #птп зі своїми коханими, адже це так чудово», - написав він.

Під нову ліричну композицію "Рівне" подружжя не стримують почуттів, вони танцюють, цілуються і обіймаються.

Як зазначає сам Потап в одному з інтерв'ю трек "Рівне" став визнанням, присвятою жінкам — сильні чоловічі слова, адресовані тій, з ким хочеться прожити все життя.

Менше ніж за годину Романтичне відео переглянули понад 30 тисяч разів. Серед тих, хто обдарував зоряне сімейство червоним сердечком була подруга Насті і колишня дружина позитиву Анна Андрійчук.

Фанати не залишилися байдужими і вже у всю коментують побачене, а також вітають зоряне сімейство з важливою датою.

"Красунь",

"Ви Класні",

"Яка зворушлива композиція", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Потап показав, що зумів заробити завдяки Мішель Андраді та іншим підопічним.

Як повідомляла Politeka, Потап похвалився єдиним сином, знявши його за цікавим заняттям.

Також Politeka писала, що Потап вирушив до першої столиці України, розповівши деталі.