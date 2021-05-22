Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, похвалилася формами в бікіні
Як передає Politeka.net, Кардашьян на весь світ славиться своїми пишними формами. У ЗМІ неодноразово звинувачували зірку в тому, що вона зловживає пластичними операціями, хоча сама красуня це заперечує. Втім, присутність фотошопа в її житті незаперечна. Зірку неодноразово ловили на тому, що вона підмальовує собі фігуру.
На свіжих фото Кардашьян знову продемонструвала достоїнства своєї фігури. Вона була в прозорому топі і помаранчевому бікіні. Красуня розпустила своє волосся, яке несподівано виявилися дуже довгими.
"Прокинулася в раю", - підписала фото зірка.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Не обійшлося без критики.
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"Стегна не можуть бути такими. Це неможливо!", "знову фотошоп?", "Яка краса", «Ти мій ідеал», «зовсім не старієш», «Космос», «Супер», "яка гаряча", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян покрасувалася в спортзалі в спортивному купальнику. Крім красивої фігури привернуло увагу волосся Кім. Вона позувала з довгими білими локонами, ймовірно, надівши перуку.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян вразила пляжним фото в купальнику:"хороші флюїди".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітила фігуру як є в наряді з відкритими боками: фото в новому ракурсі.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки: "Складний вибір".