Є, на що подивитися

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, похвалилася формами в бікіні

Як передає Politeka.net, Кардашьян на весь світ славиться своїми пишними формами. У ЗМІ неодноразово звинувачували зірку в тому, що вона зловживає пластичними операціями, хоча сама красуня це заперечує. Втім, присутність фотошопа в її житті незаперечна. Зірку неодноразово ловили на тому, що вона підмальовує собі фігуру.

На свіжих фото Кардашьян знову продемонструвала достоїнства своєї фігури. Вона була в прозорому топі і помаранчевому бікіні. Красуня розпустила своє волосся, яке несподівано виявилися дуже довгими.

"Прокинулася в раю", - підписала фото зірка.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Не обійшлося без критики.

"Стегна не можуть бути такими. Це неможливо!", "знову фотошоп?", "Яка краса", «Ти мій ідеал», «зовсім не старієш», «Космос», «Супер», "яка гаряча", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян покрасувалася в спортзалі в спортивному купальнику. Крім красивої фігури привернуло увагу волосся Кім. Вона позувала з довгими білими локонами, ймовірно, надівши перуку.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян вразила пляжним фото в купальнику:"хороші флюїди".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітила фігуру як є в наряді з відкритими боками: фото в новому ракурсі.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки: "Складний вибір".