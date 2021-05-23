Головний герой шоу " Холостяк 11" Михайло Заливако зробив вельми неоднозначне визнання після фіналу шоу

В останньому ефірі відразу троє дівчат опинилися у фіналі. Причому Михайло повернув Юлію Зайку на проект, чим порушив правила. Багато українців сподівалися на те, що чоловік вибере саме Юлію. Однак, фінал шоу в підсумку жорстко засудили.

Спочатку на індивідуальному побаченні Михайло з Розалі поспілкувалися після групового спілкування, з'ясували стосунки, і чоловік попрощався з дівчиною. А ось в самому фіналі Михайло заявив Юлії, що це все не любов і він не вибирає її. Розплакавшись, дівчина йшла з шоу з нерозумінням, навіщо тоді її повертали тиждень тому.

Саме це шокувало фанатів і потік агресії і невдоволення вилився в коментарях. У своїх Сторі Михайло виклав вже свіжий запис, несподівано висловившись про вибір переможниці в ролі Анни Богдан.

"Хлопці, я ось подивився випуск, подумав і можливо був неправий. Що я зробив не так?". Ці слова також не були зустрінуті з позитивом під фан-постами:

"Він на фіналі Гриші сказав,, Я вимикаю мізки і буду вибирати тільки серцем. По ходу він і серце вимкнув а вибирав очима. Він Аню оглянув з ніг до голови коли вона до нього підійшла. По ходу ані плаття йому більше сподобалося 😂; 11 самий, що не є провальний! Це ж треба було так тупонути з вибором, а потім в сторісі говорити"хлопці, я переглянув програму і можливо був не правий"!!!; ніякої щирості в фразу" Я тебе люблю»ми не побачили".

Також телеведучий Решетняк опублікував кілька яскравих фото з фотосесії пари, зроблені після завершення фінальної церемонії, на яких Михайло Заливако і Анна Богдан позують у вечірніх нарядах.

У коментарях під знімками багато українців засудили вибір "Холостяка", зазначивши, що тепер у них пропало будь-яке бажання дивитися проект.

"Ось і закінчилося бажання дивитися холостяк"," Печаль"," Ось це жорсткий стрес на ніч"," розчарування всього проекту холостяк"," Міша заплутався"," чесно це найгірший фінал"," дивний вибір"," дуже красиві і щасливі💏Аня моя фаворитка від початку🔥","в її очах було просто Щастя від перемоги, але ніяк не від любові".

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