Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, з'явилася в компанії колег

Актриса завоювала величезну популярність після виходу серіалу "Свати", пише Politeka.net. користувачі Мережі пильно стежать за життям і діяльністю зірки, публікуючи фото з нею у відповідних акаунтах.

Так, в одній з фан-груп опублікували фото, на якому Тетяна Кравченко позувала зі своїми колегами - акторами Олесею Железняк і Гошею Куценко.

"Валюха" сміялася, притулившись до Куценка.

"Всі разом ❤️🙏 🏼", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Здорово!", "Мама моя дарагая Я вас люблю цілую🇺🇦💙💚💛🧡❤️💜❤️💛🌹", "😍😍😍 які ви класні, 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "ааах, красунчики‼️ ✌ ️ 🌷 ", "Прикольні!😂 ", "❤️Ви-супер!", "Прекрасні артисти! 👏👏👏❤️❤️❤️", "Улюблені!🤗 ", "Улюблені 🤩 актори", " обожнюю вас усіх❤️", " Класні!!!!! Нагадуєте чомусь фільм джентельмени удачі:):)", " дорогі мої, улюблені, дай вам бог здоров'я і щастя?!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

До слова, Олеся Железняк також знімалася в серіалі "Свати", вона виконала роль дружини Мітяя - Лариси Буханкіної.

В одному з інтерв'ю актриса розповіла, що в Білорусі, де проходили зйомки довгоочікуваного сьомого сезону, були відзняті майже всі серії, проте проект призупиняли через карантин. Железняк зізналася, що поки не знає, коли чекати виходу нових "Сватів".

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