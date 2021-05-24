Артист побував в гостях на одній з програм

Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав свою дружину і сина в популярній передачі

Артист став набирати популярність після своєї участі в найпершому сезоні шоу "Танці з зірками" у 2006 році, пише Politeka.net. Зараз хореограф бере участь і стає гостем і суддею різних передач.

Зокрема, артист разом сім'єю, дружиною і Ліліаною і сином Леоном, побував на зйомках ранкової передачі "Сніданок". Фото оприлюднила дружина Ями у своєму Instagram.

Хореограф був у стильному сірому костюмі, а його дружина - у чорній сукні. Син артиста також виглядав модно, як і його сучасні батьки.

"Чудовий ранок ☀️ в приємній компанії. 🥰 @snidanok Леон здивував своєю сміливістю в прямому ефірі. 🥰 ♥ ️ Потім у гримерці сказав "Мамо, я поборов свою сором'язливість". 🤗 💃 🏻 😜 ", - написала щаслива мама.

За 45 хвилин публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Актор класний фото прекрасне і красиве👏 👏 👏", " мій пупсик улюблений 🤗 такий стильний 👍🏼❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Влад Яма і Ліліана познайомилися у 2007 році, а одружилися вони 21 вересня 2014 року.

Влад Яма говорив про те, що перша зустріч змінила його життя.

"Спасибі тобі за любов, довіру і мудрість. Ти не перестаєш дивувати мене. Кожен день тону в твоїх очах. Найкраща в світі дружина і Мама", - одного разу написав хореограф.

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