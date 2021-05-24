Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес стала успішною українською гумористом завдяки проектам"Квартал 95". Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавими робочими кадрами, так і з особистого життя.
Цього разу Лера показала фото, на якому позувала в міні-купальнику. Дівчина стояла біля басейну, розвернувшись спиною, щоб показати не тільки довгі і худі ніжки, але і підтягнуті сідниці. На інших фото красуня вже розгорнулася обличчям до камери. Як можна зрозуміти, красуня зараз відпочиває в дачному готелі.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Кароль у коротенькому вбранні бунтарки влаштувала запальний танець: "Наша вибухова штучка"
Рибак показав дівчину, до якої пішов після "Холостячки", порівнювали з Мішиною: "Одружуйтеся, поки вона поруч"
З'явилося відео з моментом падіння літака в Білорусі: "Думали, що бомба вибухнула"
Астролог Павло Глоба попередив чотири знаки Зодіаку про прийдешні проблеми: "Не гнівіть долю"
"Знаю знаю ...
Як ви любите Мої фоточки в купальниках
За фотками навіть складно повірити, що ця територія під Києвом. Повне відчуття курорту
Я навіть перезавантажилася, підкачалася і зловила класний настрій", - написала Лера Товстолес.
"Ну а че поробиш, ви ж любите Мої фотки в купальниках, а заради вас я готова на все", - додала зірка.
Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:
"Ні, ну ти подивись", "красуня", " вогонь"
Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" Товстоліс у вузьких шортах показала себе на відпочинку
А ще Politeka писала, що Сумська, Писанка і Товстоліс з "жіночого кварталу" розсмішили українців
Також Politeka повідомляла, що довгонога блондинка з "жіночого кварталу" в екстра-міні розговорилася перед українцями