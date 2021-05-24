Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес стала успішною українською гумористом завдяки проектам"Квартал 95". Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавими робочими кадрами, так і з особистого життя.

Цього разу Лера показала фото, на якому позувала в міні-купальнику. Дівчина стояла біля басейну, розвернувшись спиною, щоб показати не тільки довгі і худі ніжки, але і підтягнуті сідниці. На інших фото красуня вже розгорнулася обличчям до камери. Як можна зрозуміти, красуня зараз відпочиває в дачному готелі.

"Знаю знаю ...

Як ви любите Мої фоточки в купальниках

За фотками навіть складно повірити, що ця територія під Києвом. Повне відчуття курорту

Я навіть перезавантажилася, підкачалася і зловила класний настрій", - написала Лера Товстолес.

"Ну а че поробиш, ви ж любите Мої фотки в купальниках, а заради вас я готова на все", - додала зірка.

Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:

"Ні, ну ти подивись", "красуня", " вогонь"

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