Вітчизняна починаюча співачка Соня Кей, племінниця легендарної Софії Ротару, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Соня, як і легендарна Софія Ротару, вирішила стати співачкою і вже навіть випустила кілька пісень. Дівчину навіть номінували в 2018 році як "прорив року". Зірка зараз відпочиває з чоловіком на Мальдівах, звідки регулярно постить фотографії в Instagram.

Цього разу Соня показала, як гуляла по дерев'яному пірсу на пляжі Мальдів. Красуня була в білій блузі і чорних шортиках. Зірку знімали на Далекому плані, тому можна легко оцінити ніжки дівчини.

"Любов подібна океану... Неможливо просто помочити ніжки-ти не зрозумієш всієї потужності його, так і не відчуєш глибину кайфу... Потрібно пірнути з головою! Так, не буде вистачати повітря, але зате ти побачиш, стільки прекрасного в глибині, що це назавжди змінить твоє життя", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вау", "красуня", " бережіть себе там. Обожнюю всім серцем. Гарного відпочинку і гарного настрою", "Море забирає на своїх хвилях біль спогадів", "стоїш біля моря, відчуваючи солоний запах вітру — і життя немов тільки почалася і все ще попереду".

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