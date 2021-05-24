Старша дочка Олі Полякової, Маша, показала, як відпочиває в їхньому заміському будинку

16-річна дівчина активно веде свій Instagram-блог, виставляючи фото з життя і ділячись особистими переживаннями. На неї підписані вже понад 170 тисяч осіб. Час від часу Маша дивує публіку епатуючими кадрами.

Зараз, судячи зі "сторіз" в Instagram Маші та її мами, сімейство насолоджується відпочинком в їхньому заміському будинку, подалі від міської суєти. Зокрема, тут Полякова займається городом, вирощуючи овочі, фрукти, а також розводить домашню птицю і кіз. Також у неї є стайня. Оля не проти інколи провести час у сідлі, а ось Маша взагалі займається кінним спортом.

Правда, зараз дочка Полякової вибрала не настільки екстремальну розвагу. На нових кадрах, якими вона поділилася в соцмережі, Маша показала, як розслабляється біля басейну, передає Politeka.net.

Дівчина в рожевій маєчці поніжилася на підстилці, лежачи на спині. Помітно, що сонце сліпить їй очі і не дає шансу їх відкрити: Маша примружилася, поклавши руку на лоб, але все одно не дуже допомогло. Обробивши кадри у фільтрі, донька Полякової домалювала собі веснянки та синіх пташок над головою.

Раніше ми розповідали, що Маша вирішила привітати подругу з минулим днем народження і виклала спільне фото з нею, зроблене при повному «параді». На ній було силуетне міні-плаття насиченого помаранчевого відтінку, а на обличчі яскравий макіяж зі стрілками і помітною помадою.