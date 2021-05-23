Знаменита українська актриса Ольга Сумська вирішила показати натуральну красу без філтьров

Відома актриса театру і кіно з послабленням карантину почала активно брати участь у виступах, їздити на концерти і наздоганяти згаяне. Цього разу перед тим, як постати на сцені, зірка зважилася показати натуральну красу.

Без фільтрів, косметики і будь-якого фотошопу, Сумська виглядала дуже доглянуто. Розпущені локони, зручний костюм і привітна посмішка навіть зробили зірку ще молодшою.

«У повсякденному житті взагалі не наношу ніякого макіяжу, просто доглядаю за шкірою з ранку, накладаю зволожуючий крем, одягаю кепку, окуляри і спокійно йду в магазин з дочкою. Якщо я на гастролях, воджу з собою багато всього. Косметичок у мене може бути дві або три,» - розповідала одного разу Сумська В інтерв'ю.

Відзначимо, на думку Ольги, доглядати за собою треба обов'язково. І не приймаються ніякі виправдання на зразок браку часу і грошей. Українська телеведуча радить наносити маски для обличчя навіть тоді, коли треба готувати їсти.

Ми також писали, що в останні роки українці встигли звикнути до Сумської-блондинки. 54-річна актриса знайшла свій образ розкішної блондинки і старанно дотримувалася його. Однак, як і іншим акторам, Сумській час від часу доводиться міняти свою зовнішність заради ролі.

"Краса", "не впізнати" «" я вас не впізнала«,» елегантність йде«, " Оленька, ви чарівні і чарівні!", "Вас не впізнати на цьому фото ви дуже схожі на Ребекку Мейдер», «Я думаю, що не так !? Зовсім інша!! Посмішка, родимка - Оля! А око!? І тут я зрозуміла - зміна колір, а яка колосальний різниця!!», "Супер! Я подумала, що це ваша старша красуня дочка. Дуже схожі, дівчатка. Просто прекрасні!",- пишуть люди.

Нагадавши, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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