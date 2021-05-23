Співачка Віра Брежнєва, яка поїхала жити і працювати в РФ, з'явилася на премії в незвичайному вбранні

Артистка відвідала церемонію вручення премії і вирішила поділитися відео зі своєю появою в чорному комбінезоні з вирізами на талії і спині. Завдяки акуратному дизайну, Брежнєвої в черговий раз вдалося показати струнку фігуру в досить вигідному світлі.

"Вчора був просто супер-насичений і емоційний день ♥️ я стільки всього встигла ♥️ і зараз сама насолоджуюся фото і відео з учорашньої премії @ru_tv 💓 якої в цьому році X років!) "»написала Віра під роликом.

Також вона зазначила, що на самій премії вона сиділа в залі з самого початку і до свого виходу, дивилася номери своїх талановитих колег, співала і танцювала разом з ними.

"Мені дуже шкода, що колеги, які перебували в залі зі мною - були дуже тихими... і не зрозуміло, чи то всі відвикли за карантин від заходів і забули, що таке музичне свято, чи то не вистачає поваги до праці інших і радості за інших... я була цьому дуже здивована!» - поділилася своїми враженнями Брежнєва.

Фанати також відповіли:

"Віра 😍; Моя дівчинка ❤️; це бомбічно!!!🔥 ; Розкішна ♥️; з кожним роком все шикарніше; сміливий наряд, який можна дозволити тільки з такою фігурою як у вас 👏; чим старше, тим молодше!!'😁 🥰Найкрасивіша і улюблена віра❤️; Я ніколи не вважала її красунею; красуня наша неможлива! Нереальна🔥 😍; образ вийшов відмінний👍 🏽; ух, Віра, ви просто карколомні».

Раніше в мережі з'явилися фото співачки Віри Брежнєвої з часів, коли вона тільки була у ВІА-Гре і підкорювала публіку досить відкритими і пікантними нарядами. Якщо в 16-річному віці зірка була досить закомплексована, з короткою стрижкою і її навіть називали справжнім "гидким каченям", то вже через пару років їй вдалося змінитися досить сильно.

Так, в підлітковому віці Віра носила коротку стрижку, окуляри і дізнатися її на знімках можна хіба що по красивій посмішці. А з початком роботи у ВІА Гре артистка добре над собою попрацювала.