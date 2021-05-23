Після фіналу популярного реаліті "Холостяк 11" Михайло Заливако пояснив свій вибір на проекті

Як повідомляє Рoliteka.net, Михайло після масової критики свого вибору, вирішив пояснити ситуацію на на своїй сторінці в Instagram.

21 травня відбувся фінальний випуск 11 сезону романтичного реаліті"Холостяк". Засновник логістичної компанії, 31 - річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако назвав ім'я переможниці шоу-їй стала Анна Богдан. Головний герой Михайло Заливако заявив, що закохався, і вручив дівчині кільце.

Через це в коментарях під знімками багато українців засудили вибір "Холостяка", зазначивши, що тепер у них пропало будь-яке бажання дивитися проект. Тепер Михайло вирішив розставити всі крапки над "і".

"З приводу цього ажіотажу. Я хочу сказати, що вибирав же по факту не я, а моє серце. Ось як ви думаєте, варто вибирати ту, яку радять або все таки ту, яку полюбив?",- звернувся до користувачів Заливако, злегка посміхаючись на камеру.

Друга фіналістка проекту Юля Бельченко зі сльозами попрощалася з Михайлом. Хлопець сказав дівчині, що вона ускладнювала Їхні стосунки і не говорила про свої переживання.

Нагадаємо, що несподіваний поворот на" Холостяку", кого "забракувала" мама Заливако.

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