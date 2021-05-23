51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, похвалилася ювілейним концертом в улюбленому місті
Як передає Politeka.net, артистка виступила в Києві з концертом в рамках ювілейного туру. Про це зірка повідомила у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши фото зі сцени, де вона сердечно вдячна українському президенту за букет, який він їй несе на сцену.
"Я просто зачарована світлим сяючим і добрим поглядом Президента Зеленського! Сподіваюся, що моя музика дасть йому і його команді нових сил для продуктивної роботи на благо України! Спасибі Всім Вам!",- написала артистка, заінтригувавши фанатів.
У коментарях зірці залишили масу компліментів і схвальних відгуків. Прокоментували публікацію і зірки українського шоу-бізнесу-Наталія Валевська і колишній чоловік зірки Дмитро Коляденко.
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"Це було надзвичайно зворушливо 👏 👏 👏 😍 😍 😍 Ірочка ти наша Муза на все життя !!! Дякую Тобі за Твої шедевральні пісні ! Вчорашній концерт-це було свято душІ ! В залі відчувалась така любов глядача до Тебе! Люблю Тебе безмечно наша Примадонна ❤️❤️❤️ ", " 🙏🙌💥💫 ",- написали колеги по сцені.
Відзначимо, що нещодавно Білик зважилася на п'яте розлучення, про що розповіла в програмі «Мій секрет». За словами співачки, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.
Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".
Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»
Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик труснула старовиною, вразивши виглядом з коротким червоним волоссям « "Українська Мілен Фармер".