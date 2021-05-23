Відома українська актриса Наталка Денисенко після завершення зйомок у серіалі "Кріпосна" розповіла про свої враження від нього
Денисенко запам'яталася багатьом українцям своєю роллю Лариси Яхонтової в популярному серіалі "Кріпосна". У новому пості на своїй сторінці в Instagram актриса вирішила розповісти про почуття, які у неї викликає даний проект, пише Politeka.net.
Так, Денисенко повідомила, що закінчила зйомки для третього сезону серіалу.
"Це був прекрасний шлях...я з нетерпіння чекаю осені щоб побачити цю глибоку, сильну, мудру, прекрасну Ларису...", - розповіла актриса.
Вона додала, що в новому сезоні їй довелося пережити якусь трансформацію.
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"У цей проект мене притягнула доля і в цьому сезоні мене, Наталку-актрису чекала трансформація. І кожен раз, я розумію, наскільки все в моєму житті продумано богом / Всесвіту. Як я кайфую від того де я, і що я роблю", - заявила Денисенко.
Вона також назвала команду, яка працювала над третім сезоном серіалу "командою мрії".
При цьому, актриса зізналася, що поки не знає, чи буде у серіалу ще один сезон.
Крім того, актриса поділилася своїм фото в образі з останнього дня зйомок.
Шанувальники Денисенко активно коментують її пост.
"Чекаємо не дочекаємося! Так хочеться дізнатися як склалася доля улюблених героїв!", "Наталочка ви як завжди чудова, я Вами захоплююся мудра, красива і просто дуже талановита актриса", "сподіваюся, що ваш персонаж знайде свою любов", "дуже гармонійна в цій ролі", - пишуть люди.
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