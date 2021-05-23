Відома українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала, як насолоджується канікулами в Туреччині, засвітивши свою фігуру в купальнику

Виконавиця порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Кумейко вирішила передати привіт зі свого відпочинку на закордонному курорті. Нещодавно співачка вирушила до Туреччини, де тепер відмінно проводить час під жарким сонцем.

На новому знімку Анастасія позує біля басейну в купальнику. Артистка демонструє свіжий загар в стильному бікіні з зебровим принтом. Доповнює її образ мила панамка.

Співачка сидить перед камерою, злегка нахилившись вперед і розставивши ноги. На її обличчі можна помітити легку посмішку.

"Яка все-таки чудова річ - канікули!",- підписала фото Кумейко.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Хороша все-таки", "ви завжди прекрасні", "Настя, поважаю вашу творчість, але, по-моєму, так розводити ноги це зайве","яка все-таки чудова Анастасія", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що новому фото, яке Анастасія опублікувала в сторіс Instagram, здалася в спортивному костюмі. Поруч стояла подружка в жовтій майці і штанях. Парочка позувала перед дзеркалом, демонструючи свої успіхи.

Судячи з усього, красуні вирішили оперативно схуднути.

Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко влаштувала гаряче тренування з подружкою в спортзалі: "Терміново худнемо на вчора".

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