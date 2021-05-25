Психолог, ресторатор, телеведучий і учасник таких шоу як "Танці з зірками" і " Голос країни", Даніель Салем, розповів, як потрапив у немилість колег

Подробицями він поділився в програмі"Зірковий шлях".

Складно довелося Салему з колективом ще коли він працював офіціантом. Як розповів Даніель, його не злюбили, тому що він виділявся.

"Я завжди був покидьком. Навіть у ресторанному бізнесі всі завжди хотіли від мене позбутися. Я завжди більше чайових забирав. Я завжди був цим... знаєш,»Розумник". Я перебивав, я намагався зробити краще, ніж все, якийсь синдром відмінника. Я ніколи не підставляв. Але в будь-якому випадку, це не подобалося людям. У колективі так неприйнятно, треба бути під лінієчку з усіма, на жаль», - поділився Даніель.

Відзначимо, зараз вже ресторатор Даніель Салем не зупиняється на одній улюбленій справі і активно розвивається в найнесподіваніших сферах. Ще недавно чоловік підкорював своїми талантами на паркеті, подружившись з суддями танцювального проекту. Тепер же Даніель продовжує розвиватися в професійному плані.

Зовсім недавно чоловік оголосив про те, що він буде новим ведучим шоу "Зірковий шлях". Артисти і колеги чоловіка привітали його, не обійшлося і без жартів.

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