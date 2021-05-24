Після фіналу популярного реаліті "Холостяк 11" Михайло Заливако подякував проекту за Аню

Як повідомляє Рoliteka.net, Михайло після фіналу шоу вирішив подякувати організаторам за любов на своїй сторінці в Instagram.

31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако назвав ім'я переможниці шоу-їй стала Анна Богдан. Головний герой Михайло Заливако заявив, що закохався, і вручив дівчині кільце.

"Хочу висловити величезну подяку всім, хто доклав руку до створення проекту "Холостяк". Я думав мені буде важко щось говорити на камеру, але все виявилося навпаки. І впевнений, що це заслуга саме команди, яка була зі мною. Сказати що я був в кайфі, - нічого не сказати! Наскільки ці хлопці професіонали своєї справи, наскільки все масштабно і чітко ... тому я себе почував максимально комфортно", - написав Заливако, додавши фото всієї команди проекту"Холостяк".





За словами Заливако, це було б складніше зробити, якби не Григорій Решетник-серце цього проекту.

"Не можу уявити іншого ведучого! Ти завжди знав що, куди і як 🤣 а головне, спасибі проекту за Аню❤️ я вже не раз говорив, що я прийшов сюди вчасно", - написав "холостяк".

Користувачі відразу в коментарях запідозрили, що Заливако швидше за все залишився з Анею: "шкода вас чесно кажучи", "знову всі карти відкрили, як і в день фіналу, коли опитування виставили", "якщо ви пишіть за Аню, значить ви разом".

Друга фіналістка проекту Юля Бельченко зі сльозами попрощалася з Михайлом. Хлопець сказав дівчині, що вона ускладнювала Їхні стосунки і не говорила про свої переживання.

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