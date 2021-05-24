Протеже Філіпа Кіркорова молдавська співачка Наталія Гордієнко повернулася з Роттердама з 13-м місцем

33-річна співачка представляла Молдову на "Євробаченні 2021", де виконала пісню "Sugar"("Цукор"), яку для неї написав Дімітріс Контопулос, а продюсером її участі в шоу став Філіп Кіркоров. Цікаво, що Контопулос і Кіркоров також працювали над виступом Ані Лорак в Євробаченні 2008, де вона представляла Україну з піснею Shady Lady і посіла друге місце.

Кіркоров прокоментував результат своєї підопічної. Незважаючи на те, що дівчина не увійшла навіть в ТОП-5, їй зате вдалося встановити рекорд. Який саме, Філіп розповів у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Ще одна сторінка Євробачення перевернута... Це був найособливіший рік за всю історію конкурсу, вже я то знаю толк. І я радий, що в такий складний рік поруч була талановита, відважна і чарівна @natalitsa 💯🔝 Дякую тобі, Наташа, за твою працьовитість і щирість, позитив і драйв! Ти - справжнє сонце! Гордість Молдови! І вітаю тебе з рекордом! Саме ти змогла виконати найдовшу ноту за всю 65-річну історію Євробачення. Цілих 17 секунд! 🔥 Я впевнений, цей травень стане трампліном твого творчого життя! Нехай все вийде! Ціную і дякую тобі за ці приголомшливі дні і емоції.🙏",- звернувся до своєї протеже співак.

Гордієнко в коментарях подякувала "другові, вчителеві та старшому брату" Кіркорову за можливість реалізувати свою мрію.

"Тільки Ви так вмієте! Зарядити і запустити ракету в космос 🚀 😄 🔥 політ відмінний 😉 😄 у нас з вами попереду нові галактики 🤞 🪐 люблю вас дуже дуже!!!", - не стримала емоцій Наталя.