Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про швидке поповнення, показала з Горбуновим свій особняк
Не так давно стало відомо, що вагітна зірка не тільки не сидить на місці, але ще й активно бере участь в різних проектах. Телеведуча показала своє "сімейне гніздечко" перед роботою. Як виглядає елітний будинок Осадчої і Горбунова під Києвом?
У своєму акаунті в Instagram Осадча опублікувала фото маленького зеленого дерева на тлі басейну.
Так, площа ділянки Зоряних подружжя становить 13 соток. Елітний будинок Осадчої і Горбунова розташований в селищі Романків - в котеджному містечку" Сонячна долина " - в трьох кілометрах на південь від Києва по Обухівській трасі.
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Їхні сусіди і за сумісництвом куми-Потап і Настя Каменських.
Осадча і Горбунов зуміли розмістити на 13 сотках дві будівлі: двоповерховий особняк і гостьовий будиночок. У дворі також є гірки і гойдалки для їхнього маленького сина Івана, розкішна тераса з м'якими кріслами .
Сонячна долина - це селище закритого типу з власною службою безпеки. Він заселений з 2009 року, але ще є будинки на продаж. Вартість будинків тут коливається від 13 до 42 мільйонів гривень.
На фото Катя сидить у білій футболці, тримає на руках піджак в салоні літака і дивиться у вікно, а на іншому фото позує на камеру. На телеведучій немає ні грама макіяжу, а волосся закладені в простий пучок.
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