51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, з'явилася перед українцями в ефектному вбранні

Як передає Politeka.net, артистка виступила в Києві з концертом в рамках ювілейного туру. Кадрами з концерту поділилася Аліна Гросу на своїй сторінці в Instagram.

На концерті Білик блищала в міні-сукні, піджаку оверсайз, капелюсі і чоботях-ботфортах. Весь одяг на ній був чорного кольору.

Артистка виконала сввої відомі пісні "Ти-мій"," а я пливу у човні"," Самотня"," так просто"," Сніг", " любов. Отрута" ," ми будемо разом " та інші.

Виконавши композицію "Сніг", Ірина Білик раптово поділилася одкровенням.

«Я дуже часто думаю, що ж буде, якщо я взагалі колись залишуся одна... Звичайно, я потім подумала, навіщо засмучуватися? Діму Коляденку завжди можна повернути", - пожартувала вона.

Зазначимо, київські концерти Ірини Білик переносили чотири рази через карантинні обмеження, але шанувальники артисти повернули лише кілька десятків квитків з майже 7000 проданих місць.

Ювілейні концерти співачки є частиною всеукраїнського туру. Після концертів у Києві, глядачі чекають Ірину в Рівному, Сумах, Житомирі, Чернівцях, Івано-Франківську, Полтаві, Кропивницькому та в інших містах і містечках країни. Великий ювілейний тур охоплює понад 30 міст.

Зазначимо, що нещодавно Білик зважилася на розлучення зі своїм п'ятим чоловіком, продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, про що розповіла в програмі «Мій секрет». За її словами, ініціатором розставання стала вона, так як чоловік вже рік не приїжджав до неї і їх п'ятирічного сина Табрізу з РФ.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»

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