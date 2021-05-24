51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, з'явилася перед українцями в ефектному вбранні
Як передає Politeka.net, артистка виступила в Києві з концертом в рамках ювілейного туру. Кадрами з концерту поділилася Аліна Гросу на своїй сторінці в Instagram.
На концерті Білик блищала в міні-сукні, піджаку оверсайз, капелюсі і чоботях-ботфортах. Весь одяг на ній був чорного кольору.
Артистка виконала сввої відомі пісні "Ти-мій"," а я пливу у човні"," Самотня"," так просто"," Сніг", " любов. Отрута" ," ми будемо разом " та інші.
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Виконавши композицію "Сніг", Ірина Білик раптово поділилася одкровенням.
«Я дуже часто думаю, що ж буде, якщо я взагалі колись залишуся одна... Звичайно, я потім подумала, навіщо засмучуватися? Діму Коляденку завжди можна повернути", - пожартувала вона.
Зазначимо, київські концерти Ірини Білик переносили чотири рази через карантинні обмеження, але шанувальники артисти повернули лише кілька десятків квитків з майже 7000 проданих місць.
Ювілейні концерти співачки є частиною всеукраїнського туру. Після концертів у Києві, глядачі чекають Ірину в Рівному, Сумах, Житомирі, Чернівцях, Івано-Франківську, Полтаві, Кропивницькому та в інших містах і містечках країни. Великий ювілейний тур охоплює понад 30 міст.
Зазначимо, що нещодавно Білик зважилася на розлучення зі своїм п'ятим чоловіком, продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, про що розповіла в програмі «Мій секрет». За її словами, ініціатором розставання стала вона, так як чоловік вже рік не приїжджав до неї і їх п'ятирічного сина Табрізу з РФ.
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