Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як проводить час у Туреччині

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко кілька років тому припинила співпрацю з групою Nikita і тепер будує активно сольну кар'єру DJ під псевдонімом NANA. Красуня навіть не так давно зробила ремікс на пісню групи GO_A, яка виступала в цьому році на Євробаченні. Зараз Анастасія вирушила на відпочинок до Туреччини, звідки ділиться цікавими фото.

На новому фото Анастасія лежала на шезлонгу, надівши міні-бікіні. Красуню зняли зверху, демонструючи її розкішні і підтягнуті сідниці, які виявилися практично не прикриті. Кумейко дивилася в бік моря, насолоджуючись розкішним видом.

"Чому впав біткоіни і чого чекати на ринках криптовалют, нафти, золота, акцій?",- написала Анастасія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Все буде, але не відразу", " ви про це думаєте, лежачи в купальнику на березі моря?)) Настя, я б лоскотав ваші стопи, проходячи повз...", "Гарний вигляд"," фігура, як у моєї дружини"," не думайте про це зараз, Нана)) насолоджуйтеся видом", " Хороший вигляд. Вічно можна дивитися на три речі. На дівчину вогонь і воду".

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