Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала, як проводить час з Настею Каменських

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з актрис "Жіночого кварталу". Дівчина активно веде соціальні мережі, а ще, як можна зрозуміти, любить співачку Настю Каменських.

І в цей траз Лера вирішила поділитися радістю-вона зустрілася з NK на студії "Російського радіо". Дівчата сиділи біля мікрофона і дивилися в телефон, сильно сміючись.

"Як думаєте з чого ми вчадимо з Настею Каменських?)

Напиши свої припущення в коментарях.

А взагалі , я була так рада бачити, свою улюблену і одну з найкрасивіших співачок України в студії "Русского радио" і послухати нові пісні Насті", - написала красуня.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Я не знаю, з чого", "красиві", "вона теж квадратний попить", "там сто відсотків та сама маска "який ти поп ІТ" хахахаха".

Повідомлялося, що актриса "жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами кадрами з відпочинку.

На нових знімках Валерія відображена на красивій веранді з деревами біля самої води. Перед камерою вона з'явилася в цікавому пляжному вбранні-на ній чорний купальник цікавого фасону і вузькі бежеві шортики, а зверху вона накинула цікавий білий піджачок.

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