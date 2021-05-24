Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе і будує кар'єру в Росії, вразила стильним виглядом поруч із зірковим чоловіком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram російський актор Володимир Яглич опублікував фото з вечора, на який прийшов разом з Паперною. Як відомо, Тоня і Володимир офіційно не одружені, хоча актриса вже встигла народити чоловікові двох дітей.

На свіжих фото зірки позували в схожих нарядах. Антоніна одягла брючний костюм, який нагадував чоловічий. Яглич теж був у костюмі. Парочка виглядала стильно і гармонійно.

"Пройшов перший благодійний аукціон фонду @encore_charity, на якому було зібрано 63млн. рублів, гроші підуть на програму клітинної терапії онкохворих дітей. Творіть добро!",- підписав фото Яглич.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Красива пара", «Урра», «добра справа», "Браво", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що зоряна пара часто з'являється разом на червоних доріжках. Раніше ми писали, що Антоніна показувала, як вони з чоловіком їхали на цей вечір. Вона поділилася фотографією, зробленою в автомобілі. Шанувальники порівняли парочку з голлівудськими акторами Анджеліною Джолі і Бредом Піттом.

Нагадаємо, що дочка Ольги Сумської в повсякденному образі показала, як розслабляється ввечері: фото.

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