Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе і будує кар'єру в Росії, вразила стильним виглядом поруч із зірковим чоловіком
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram російський актор Володимир Яглич опублікував фото з вечора, на який прийшов разом з Паперною. Як відомо, Тоня і Володимир офіційно не одружені, хоча актриса вже встигла народити чоловікові двох дітей.
На свіжих фото зірки позували в схожих нарядах. Антоніна одягла брючний костюм, який нагадував чоловічий. Яглич теж був у костюмі. Парочка виглядала стильно і гармонійно.
"Пройшов перший благодійний аукціон фонду @encore_charity, на якому було зібрано 63млн. рублів, гроші підуть на програму клітинної терапії онкохворих дітей. Творіть добро!",- підписав фото Яглич.
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У коментарях йому залишили кілька відгуків.
"Красива пара", «Урра», «добра справа», "Браво", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що зоряна пара часто з'являється разом на червоних доріжках. Раніше ми писали, що Антоніна показувала, як вони з чоловіком їхали на цей вечір. Вона поділилася фотографією, зробленою в автомобілі. Шанувальники порівняли парочку з голлівудськими акторами Анджеліною Джолі і Бредом Піттом.
Нагадаємо, що дочка Ольги Сумської в повсякденному образі показала, як розслабляється ввечері: фото.
А ще Politeka писала, що дочка Сумської в блузі показала, як зустрічає новий день на балконі: "з самого ранку шампанське?".
Також Politeka повідомляла, що дочка Сумської, яка живе в Росії, показала, як і з ким проводить час: "яка розкішна...".