Російський гуморист, чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін здивував незвичайним захопленням

Як пише Politeka.net, артист прогулювався по околицях їх з Пугачовою замку, показуючи шанувальникам, які квіти виросли в їхньому дворі.

"Поки цвітуть - гріх не запостити", - підписав відеоогляд Галкін.

Артист став демонструвати шанувальникам екзотичні квіти різних кольорів.

"Зараз розкажу про наші рододендрони. Покажу, що вже розпустилося, різні кольори", - зазначив він.

У коментарях фанати залишили масу захоплених відгуків про квіти і таланти Максима. Варто відзначити, що Галкін навіть знайшов час, щоб відповісти кільком шанувальникам, які зацікавилися сортами квітів. Але знайшлися і ті, кому такий контент від чоловіка здався дивним.

"Макс давай більш мужній контент, чого за дурниця, які квіти?", "Максим - тонкої душі людина, лірик, хоч на сцені і комік", "Вперше бачу чоловіка, який знає стільки квітів", "Дуже красиво!!! Спасибі, що ділитеся з нами, красою такою!",- пишуть користувачі Мережі.

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