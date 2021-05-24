Відомий український гуморист, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач засвітився поруч з ефектною блондинкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 37-річний Ткач опублікував кадр, на якому позував зі своєю колегою по проектах «Квартал 95» Іриною Сопонару. Зірки зробили селфі, повернувши кадр таким чином, що стало здаватися, ніби Ткач робить фото на руку. Тінь руки закривала його обличчя.

"Селфі на руку. Новий лайфхак))) як вам?", - підписав фото Ткач.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Незважаючи на те, що Ткач зразковий сім'янин, деякі шанувальники подумали, що Юрій та Ірина пара.

"Красиві і класні", «циганські фокуси», «класне фото», «Бомбезно», «геніальна ідея», «головне, щоб засмага такою не залишилася», "Улюблений актор", "Привіт, думав, ви справжня пара. Помилився", «молодці», "Ви так гарно виглядаєте разом", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач поділився фотографією з Одеської опери. Чоловік стояв у великому залі, демонструючи розкіш історичної будівлі. Актор закотив очі, зробивши забавний вираз обличчя.

"Зробив у залі ремонт. Як вам?",- відразу пожартував Юрій у підписі до фото.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" похвалився успіхом 6-річної дочки і показав її головного шанувальника: "Заводила".

А ще Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" в модному вбранні підкорив харизмою в компанії Віктора Павлика:"злетілися орли".

Також Politeka повідомляла, що Ткач з "Квартал 95" засвітився в кріслі міністра, Леся Нікітюк оцінила: "А куди рука тягнеться?".