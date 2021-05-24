Відома українська співачка Наталія Могилевська похвалилася успіхами свого нового кліпу

Як пише Politeka.net, нещодавно співачка презентувала нову пісню російською мовою та кліп до неї. У відео 45-річна Могилевська постала в образі спекотної спокусниці. Всього за кілька днів кліп мав небувалий успіх.

"1 000 000 переглядів в YouTube! # ДоДна . Спасибі, мої улюблені, за ваші перегляди, лайки, коменти і вашу реакцію!",- повідомила шанувальникам Могилевська.

У коментарях стали вітати артистку, але знайшлися і ті, хто розкритикував її роботу, назвавши банальною і нудною.

"Мені не сподобався, банальщина", "Юхуууууу. Клааааасссс! Наталя, буде ще більше! Це тільки 3 дні пройшло)", " найкраща з усіх!", "Я чую мотиви Макса Барського", "Пісня вау. Це саме те, що буде у мене в програвачі на повторі! Наташа, яка ви нереально крута", "Це заслужено! Далі більше!", "Пісня супер, а кліп аматорський, вибачте, дуже мені подобається ваша творчість, але в порівнянні з іншими вашими кліпами, цей відстає", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Могилевська засвітилася в наряді, який використовувала для останнього образу в кліпі. Артистка стояла на кухні в помаранчевій сукні з прикрасами, а в руках тримала тарілку з овочами і фруктами.

Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".

А ще Politeka писала, що Могилевська зізналася, що сталося з її закордонним залицяльником: "Любов не була справжньою...".

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