Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик підняла питання здоров'я у своєму мікроблозі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актриса вирішила поділитися власним досвідом щодо засмаги і відпочинку на морі.

"Тиждень тому ми повернулися з моря і вже перевірили свою шкіру після засмаги! Слава богу, у нас все добре! Кожен раз, коли ми приїжджаємо з моря, ми йдемо до дерматолога всією сім'єю, тому що з такими речами, як здоров'я, в нашій родині не жартують", - зазначила актриса, додавши, що примудряється знайти час навіть у своєму напруженому графіку.

Ребрик нагадала, що статистика раку шкіри шокує. 5% на 100 000 осіб у світі щорічно чують цей діагноз і дізнаються про агресивну його форму - меланому.

«На жаль, в Україні цей показник в середньому на 2% вище, ніж в Європі або США. Страшно, що з кожним роком все більше зовсім маленьких дітей, підлітків і молодих людей до 30 років починають хворіти меланомою", - додала Ребрик і закликала українців не тягнути з перевіркою родимок, а також не переборщувати із засмагою.

У коментарях актрисі залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики.

«В Україні у людей на хліб грошей немає, де там Туреччина, сонце, аналізи. Тепер всі блогери стали, одна реклама, невідомо кого слухати-лікаря або блогера", "спасибі за пораду", «спасибі, що ви у нас така! Розумниця і красуня!", "Яка ви красива просто вау", "неймовірна", - пишуть люди.

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