Відносини співачки Алли Пугачової з шоуменом Максимом Галкіним почали розвиватися в той момент, коли Примадонна пішла від Філіпа Кіркорова
Як передає Politeka.net, нещодавно колишня Домробітниця Людмила Дороднова розповіла про любовний трикутник Філіп Кіркоров, Алла Пугачова і Максим Галкін в програма "Нові російські сенсації" на росТБ.
Людмила Дороднова заявила, що на публіці Пугачова грала в любов з Кіркоровим, а насправді вже була зацікавлена Галкіним. Колишня помічниця співачки впевнена, що Максиму дуже швидко вдалося завоювати увагу Примадонни.
"Вона сказала Філіпу, що йде. Пожити для себе вона поїхала в готель. Потім вона зустрічалася, виходить, що я видаю, вона зустрічалася з Максимом. Аллі сподобався той, що зробиш? Це не від мене залежить, хіба мало що я хотіла, не хотіла. Це ні від кого не залежало, тільки від Алли", - сказала екс-Домробітниця Пугачової в програмі "Нові російські сенсації" на росТБ.
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Дороднова розповіла, що Максим ніколи не приходив в гості до Алли Борисівни з порожніми руками - завжди приносив квіти і солодощі. Більш того, шоумен завжди поводився ввічливо і багато жартував. Саме ці його якості і сподобалися Примадонні.
Коли Пугачова зрозуміла, що їй все більше подобається гуморист, вона з'їхала від Кіркорова і вирішила пожити в готелі. За словами Людмили, зустрічі Галкіна і Примадонни тривали. А трохи пізніше Алла Борисівна купила собі квартиру в центрі Москви. Кіркоров теж придбав житло недалеко від Пугачової, не бажаючи її відпускати. Але колишня Домробітниця Примадонни вважає, що в цьому любовному трикутником все залежало тільки від Алли Борисівни.
Нагадаємо, ще в 2014 році ЗМІ писали, що в замку у Алли Пугачової і Максима Галкіна вже кілька років працює помічницею Оксана з України. Примадонна жартома називає її "нашої домоправителькою".
Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін показав двійнят Лізу і Гаррі за серйозним заняттям, відео: "виросли малюки".
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