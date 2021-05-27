Старша дочка Олі Полякової, Маша, пробує свої сили, як співачка

16-річна дівчина закінчує школу і ще не визначилася, чим хоче займатися в житті. Останнім часом вона захопилася вокалом і навіть почала брати уроки. Популярність її матері, звичайно, наклала свій відбиток. Маша активно веде свій мікроблог в Instagram, ділячись успіхами та невдачами в пошуках себе.

Нещодавно Маша записала кавер на популярну нині пісню DEAD BLONDE "Хлопчик на дев'ятці". Дочка Полякової виставила відео в своєму мікроблозі та попросила публіку оцінити, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дівчина отримала різні відгуки в коментарях, як і хвалебні, так і не дуже. Місцями доходило до бурхливих з'ясувань, чи є талант у Маші чи ні.

Полякова, звичайно, підтримала дочку.

"Класно співаєш! Дуже чисто по інтонації, і дзвінко!!! Крута! 🔥 Роби більше каверів 🔥", - прокоментувала вона пост.

Їй тут же заперечили: "Вона кричить - @polyakovamusic ви дуже молодець, що підтримуєте свою дочку! - вона не кричить, а волає - 😂😂😂😂"; "Не потрібно так перегравати вже... міміка обличчя 😏"; "Голос хороший, але треба займатися вокалом"; "Гарний голос, але навіщо кричати?"; "Вауу дані безумовно є, якщо з ними попрацювати то я думаю з тебе не погана співачка вийде".

Одній з користувачок вдалося особливо розлютити Полякову.

"Давайте будемо чесні, мені не подобалося, голос поганий, і не красиво. Сорі за правду", - написала "антифанатка".

"Це не правда, ось взагалі!", - заступилася Оля за доньку.

"@polyakovamusic може це і так, але ця пісня явно не під її стиль. Вибачте, але це так. Нехай співає, і шукає її стиль в пісні. Я впевнена, що кожен вміє співати, але кожному підходить свій стиль пісні", - продовжила наполягати користувачка.

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