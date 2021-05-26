Зворушливий момент з Тіною Кароль, коли вона проявила небачену щедрість, потрапив на камеру

Як відомо, 36 - річна артистка рекордну кількість сезонів - вісім-пробула у тренерському кріслі шоу"Голос країни". При цьому вона п'ять разів ставала переможницею. Кожен сезон був сповнений своїх фарб і подій, але особливо фанатам вокального шоу запам'ятався ювілейний п'ятий, в 2015 році. Тоді перемогу здобув Антон Копитін, підопічний Кароль. Чоловік з дружиною і двома дітьми покинув Донецьк у розпал війни. Встигав одночасно і брати участь на проекті, і працювати на будівництві, щоб прогодувати близьких.

На одній з фан-сторінок Кароль в Instagram опублікували відеонарізку з фрагментами "Голосу країни 5", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Дізнавшись про тяжке становище свого підопічного, співачка піднесла йому грандіозний подарунок. Тим більше, вже беручи участь в шоу, Антон став батьком втретє.

"Я не знала ні його історію, ні хто це... я його навіть не бачила...,- говорила на кадрах Тіна, а потім додала. - Ми займалися вокалом, він після цього їхав на будівництво класти плитку... Говорив, нам нічого їсти".

Кароль вручила Копитину ключі від квартири в Києві, довівши чоловіка до сліз (та що там, на сцені ридала і сама співачка).

Згадавши цю зворушливу історію, користувачі кинулися коментувати: "Герої серед нас! Подарувала інше життя 👏❤️"; " можна це відео в рамочку поставити? 💔 "; "Сильно👏"; " Тіночка, ви просто, ФЕЯ, з дуже добрим ❤️! Будьте щасливі!"; "Ось це удача😍";"це неможливо дивитися без сліз 😭 😭 😭 😭 Тіна - ти найкраща❤️".

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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