Українська співачка Оля Цибульська, яка приховує обличчя свого чоловіка, відреагувала на інформацію, що з'явилася в ЗМІ

35-річна артистка не розкриває особистості свого чоловіка, передає Politeka.net. За словами співачки, чоловік - абсолютно непублічна особистість, саме тому вона не показує його обличчя.

Відомо, що Цибульська знайома з коханим зі шкільних років, а в шлюбі вони перебувають приблизно сім років.

Однак нещодавно журналісти назвали ім'я чоловіка знаменитості, розкривши таємницю всім. Після цього Цибульська записала відео, в якому поділилася думками з цього приводу. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Красуня впевнена, що інформацією зі ЗМІ поділився один із знайомих сім'ї.

"Ці дні були, напевно, одні з найбільш стресових За останній час, тому що, рівно в день релізу мого відеокліпу хтось "злив" нібито правдиву інформацію про мого чоловіка, який принципово не хоче бути публічним. Цей хтось дуже добре знає нашу сім'ю, цей хтось дуже добре знає, наскільки це для мене сакральна тема, наскільки це для мене важлива таємниця, яку я як мудра жінка оберігаю", - розповіла Ольга, у якої, можливо, здали нерви.

На думку Ольги, людина, яка поділилася інформацією зі ЗМІ, хоче зіпсувати їй репутацію і робить це вже давно будь-якими способами.

Артистка додала, що вона розраховує на адекватність людей, адже більшість з того, що з'являється в Інтернеті - це неправда. Цибульська підкреслила, що коли настане час, вони з чоловіком все розкажуть про себе самі.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіком співачки нібито є екс-депутат Радивилівської міськради на ім'я Сергій.

Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".