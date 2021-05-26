Співачка Віра Брежнєва, яка поїхала жити і працювати в РФ, активно веде Instagram і показує модні образи навіть в машині

Виконавиця звикла активно вести свій профіль в Instagram, тому часто ділиться зауваженнями, думками і помічає навіть негативні коментарі, які їй періодично пишуть. Тим не менш, більшість аудиторії захоплюється стилем Брежнєвої та її фігурою.

Цього разу артистка поділилася кадром з авто, представивши в натуральному вигляді і без постановочних ідеальних поз і правильно підібраних ракурсів. На кадрі Віра з розпущеними і зліг сплутаними локонами позувала, дивлячись в телефон і займаючись своїми справами.

Класичний білий піджак, дизайнерські коштовності і спокійна обстановка привертають увагу до образу Брежнєвої.

"Частина моєї роботи - в телефоні. Тому в транспорті я майже завжди в робочому процесі. Але є і час, який просто проводжу в соцмережах 🙈 і це стало поганою звичкою. Вирішила потихеньку від неї позбавлятися. Після 21.00 ніяких соцмереж.😎 стільки часу вільного ввечері з'явилося!😜 ви себе обмежуєте в таких моментах?» ,- поділилася думкою Віра.

Ось що подумали фанати:

"Я після 22 годин без соцмережі 🔥; Телефон повністю поглинув наш реальний світ ️ ️ сумно; Я ввечері з книгою , читання заспокоює і очі відпочивають від екрану; красуня; доводиться сильно обмежувати себе🙌; красиве колечко🔥; красива така, Вірочка; красуня😜 🔥».

Раніше артистка відвідала церемонію вручення премії і вирішила поділитися відео зі своєю появою в чорному комбінезоні з вирізами на талії і спині. Завдяки акуратному дизайну, Брежнєвої в черговий раз вдалося показати струнку фігуру в досить вигідному світлі.

Також вона зазначила, що на самій премії вона сиділа в залі з самого початку і до свого виходу, дивилася номери своїх талановитих колег, співала і танцювала разом з ними.

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