Дочка співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте сьогодні святкує свій день народження

Як передає Politeka.net, в Instagram співачку і дочку Примадонні Орбакайте привітали багато знаменитостей. Серед них шоумен МАксим Галкін і король російської естради Філіп Кіркоров. Сьогодні Орбакайте святкує ювілейний день народження-їй виповнилося 50 років.

"Дорога Христина, рідний мій чоловік! Хочу побажати тобі в твій день великого щастя і удачі! Обожнюю тебе, твої пісні, твою сім'ю! Як здорово, що ти є у нас, твоїх глядачів і твоїх близьких! Всі інші захоплення сьогодні при зустрічі 😘", - написав Максим Галкін.

Користувачі в коментарях засипали Орбакайте привітаннями: "з днем народження Наша улюблена Христиночка!!!Здоров'я!Творчих успіхів і нескінченного щастя!!!😍🎧🎤🎼🎹💎💌", "Приєднуюся до привітань!!! Христина є для мене прикладом благородної інтелігентної артистки, вона неймовірно жіночна і гармонійна! Щастя і довгих років процвітання!!!😍"

Виконавець Філіп Кіркоров в своїх Instagram-сторіз теж додав кілька знімків з колишньою падчеркою. На фото вони разом співають.