Артисти з "Дизель шоу" показали кадри агресивного "нападу" на людину у формі зі своєю участю
Несподіваним відео поділилася на своїй сторінці в Instagram відомий український гуморист Євген Крутоголов (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Про це повідомляє Politeka.net.
На кадрах його колеги по "Дизель шоу" накинулися в парку на велосипедиста у формі поліцейського і почали бити його тростинами.
Втім, шанувальникам не варто переживати за долю коміків або "поліцейського" - на відео зображений момент зі зйомок нового епізоду серіалу "На трьох", в якому грають артисти з "Дизель шоу". У цій сценці брали участь Євген Сморигін, Євген Гашенко та Олександр Бережок.
Двоє артистів в образах бабусь в хусточках "напали" на "поліцейського", повалили його з велосипеда на землю і почали бити його тростинами.
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"Але ж на його місці повинен був бути я", - зі сміхом прокоментував те, що відбувається Крутоголов.
"Знімаємо нові серії "На трьох". Буде круто!", - додав комік у підписі до відео.
Шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Круто вдалої роботи", "відкладу напевно я великий", "Крутяк дивлюся і захоплююся Вашим дуетом", "а коли вийдуть ці серії?", "Єгор а Сашку там камфортна", - пишуть люди.
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