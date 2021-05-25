Артисти з "Дизель шоу" показали кадри агресивного "нападу" на людину у формі зі своєю участю

Несподіваним відео поділилася на своїй сторінці в Instagram відомий український гуморист Євген Крутоголов (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Про це повідомляє Politeka.net.

На кадрах його колеги по "Дизель шоу" накинулися в парку на велосипедиста у формі поліцейського і почали бити його тростинами.

Втім, шанувальникам не варто переживати за долю коміків або "поліцейського" - на відео зображений момент зі зйомок нового епізоду серіалу "На трьох", в якому грають артисти з "Дизель шоу". У цій сценці брали участь Євген Сморигін, Євген Гашенко та Олександр Бережок.

Двоє артистів в образах бабусь в хусточках "напали" на "поліцейського", повалили його з велосипеда на землю і почали бити його тростинами.

"Але ж на його місці повинен був бути я", - зі сміхом прокоментував те, що відбувається Крутоголов.

"Знімаємо нові серії "На трьох". Буде круто!", - додав комік у підписі до відео.

Шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Круто вдалої роботи", "відкладу напевно я великий", "Крутяк дивлюся і захоплююся Вашим дуетом", "а коли вийдуть ці серії?", "Єгор а Сашку там камфортна", - пишуть люди.

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