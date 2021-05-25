Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про конфуз, який трапився з ним під час одного з виступів

Як повідомляє прес-служба "Нового каналу", Яма поділився своєю незвичайною історією в ефірі шоу Improv Live Show. Гості цієї програми отримують від ведучого Олександра Педана смішні теми, на які вони повинні імпровізувати.

Втім, знаменитості нерідко потрапляють в незручні ситуації і під час своїх виступів. Про один з таких випадків, який стався з ним у Запоріжжі, Яма згадав під час ефіру. Він розповів, що виступав у шоу-програмі в ресторані, де крім них з партнеркою виступав ще балет. Коли один з його танцюристів захворів, Яму попросили замінити його, виконавши кілька номерів.

В одному з них танцюрист і ще один артист балету мали підняти над собою партнерку з розкинутими руками і зробити з нею кілька оборотів. Однак, перед цим рухом щось пішло не так: дівчина зачепилася своїм нарядом за костюм Ями, а той, нічого не помітивши, все ж підняв її над своєю головою разом з іншим танцюристом.

"Потім зробили кілька повільних обертів під класну музику. Коли подивився на глядачів, зрозумів, що вони якось дивно реагують - чимось здивовані. Виявилося, що верх костюма партнерки повністю злетів, і ми її обертали з голими грудьми. Самі цього не бачили, але глядачам було цікаво", - поділився спогадом хореограф.

Він також розповів, що трапляється з танцюристами і таке, що вони забувають певний рух вже під час виступу. Яма підкреслив, що в таких випадках головне – не зупинятися і триматися впевнено.

"У нас, у танцівників, кажуть: "навіть якщо лажаешь, посміхайся", - додав артист.

Епізод Improv Live Show з Владом Ямою, Вовою Шумко, Ромою Міщеряковим, Валиком Міхієнком та Костею Трембовецьким вийде в ефір "Нового каналу" 25 травня о 20:00.

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