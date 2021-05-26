Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов привітав давню подругу

Юрій Горбунов і Маша Єфросиніна шість років вели разом ранкове шоу "Підйом" на Новому каналі, пише Politeka.net. Примітно, що обидва не завжди ладили один з одним, і через три роки спільної роботи навіть могли не розмовляти, коли камери вимикалися.

Обом є що згадати, тому при будь-якому приводі говорять про "Підйом".

Так, 25 травня Єфросиніна відсвяткувала 42-річчя, з чим її привітав Горбунов, розмістивши спільне фото, зроблене за часів виходу ранкового шоу.

"Знаю, Марія, що ти не любиш ці фото, підйомівські столітньої давності 😇, але ти на них прекрасна!! З днем народження!! Будь здоровою, коханою і успішною!!",- написав телеведучий.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Приєднуюся до привітань! Жіночого щастя, удачі, везіння!", "З днем народження Марія! ❤️❤️ фотка класна", ""але я люблю тебе ❤️ спасибі, Юрчик", " а фотка дійсно бомбезна 👌 🏻 і Маша на ній Агон🔥 🥰", " дивилася цю ранкову передачу - заради вас, вашого гумору, пишної краси Маші i Суперського її сміху - ви мене надихали на весь день! З Днем Народження, Маша! ", "Юра дуже схожий на Брендона з Беверлі Хіллз 😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Маша Єфросиніна у випуску "Экзамена" на своєму каналі "Ютуб" попросила у Юрія Горбунова вибачення за минулі образи.

Нагадаємо, що Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".

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