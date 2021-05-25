Телеведуча Леся Нікітюк публічно звернулася до своєї колеги Маші Єфросиніної

Як пише Politeka.net, 25 травня Маша Єфросиніна відзначає свій день народження. Їй виповнюється 42 роки. Своє свято зірка вирішила відзначити з коханим чоловіком за кордоном. Маша поїхала в Мексику, де насолоджується екзотичною природою і спокійним розміреним відпочинком.

Телеведуча вирішила привітати свою колегу, але не змогла до неї додзвонитися. Тому вона вирішила заспівати їй пісню через сторіс в Instagram. Правда, пісню артистка підібрала не найбільш підходящу для дня народження.

"Машенька, я дзвонила тобі, але ти не береш трубку. Я тебе вітаю, і щастя тобі бажаю... Це ж нормальна пісня, так? Всі хіти для тебе, всі квіти світу! Люблю!",- публічно звернулася Леся до Єфросиніної.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк зустріла ранок в компанії відомого блогера Євгена Таллера і цілою "свитою" візажистів, костюмерів та інших співробітників. Ведуча не стала розповідати, в якому проекті взяла участь. Нагадаємо, що дівчина прославилася завдяки участі в таких проектах як "Орел і решка", "Розсміши коміка", "Хто проти блондинок?". Зараз Нікітюк одна з найбільш затребуваних телеведучих в країні.

Нагадаємо, що Нікітюк в розстебнутих штанях вразила кадрами з гримерки:"Леся Іванівна показує свої горішки".

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