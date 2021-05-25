Відома українська співачка Камалія показала себе з чоловіком і дітьми в процесі готування
Зірка, яку називають найбагатшою співачкою України, разом зі своєю сім'єю відвідала нове шоу «Твій день» на телеканалі «1+1». У своєму Instagram вона поділилася кадрами зі зйомок, пише Politeka.net.
На шоу сімейству довелося продемонструвати свої кулінарні таланти. На фото Камалія і її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур, одягнені в Фартухи. Поруч з ними позують їх дочки-близнючки-Мірабелла і Арабелла. Сім'я виглядає дуже дружною.
На одному з кадрів також можна побачити, як Камалія займається готуванням однієї зі страв.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Осадча засвітила їх з Горбуновим елітний особняк по сусідству з Каменських: басейн і будиночок для гостей
Каменських здивувала подробицями скандалів з одруженим Потапом: "До видирання волосся"
Ксенія Мішина поїхала без Еллерта, заговоривши про біль і ревнощі: "Вже розлучилися з Санею..."
Міс Україна Леоніла Гузь розстебнула піджак, показавши об'ємні форми: "Вау..."
У підписі до фото вона зазначила, що вони з сім'єю побували на зйомках нової передачі.
"Дуже душевно", - додала співачка.
Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Як сонечко. Тепле, яскраве і веселе", "які всі красиві і щасливі! О, ви готували вашу фірмову Окрошку. Впевнена вийшло шалено смачно! Молодці!", "Ви публічні люди, багато знімаєтеся, берете участь в різних програмах. Привчайте своїх дівчаток до етикету, вже пора їм вести себе гідно і відповідати положенню. Не пускайте все на самоплив", - пишуть люди.
Нагадаємо, найбагатшу співачку України на людях закрутив красень, і це не чоловік: "все можна, якщо...".
Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України вирішила змінити імідж, свіже фото: "ви найкраща!".
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України, засвітивши свої хороми, отримала по заслугах: "щаслива!".