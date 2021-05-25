Відома українська співачка Камалія показала себе з чоловіком і дітьми в процесі готування

Зірка, яку називають найбагатшою співачкою України, разом зі своєю сім'єю відвідала нове шоу «Твій день» на телеканалі «1+1». У своєму Instagram вона поділилася кадрами зі зйомок, пише Politeka.net.

На шоу сімейству довелося продемонструвати свої кулінарні таланти. На фото Камалія і її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур, одягнені в Фартухи. Поруч з ними позують їх дочки-близнючки-Мірабелла і Арабелла. Сім'я виглядає дуже дружною.

На одному з кадрів також можна побачити, як Камалія займається готуванням однієї зі страв.

У підписі до фото вона зазначила, що вони з сім'єю побували на зйомках нової передачі.

"Дуже душевно", - додала співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Як сонечко. Тепле, яскраве і веселе", "які всі красиві і щасливі! О, ви готували вашу фірмову Окрошку. Впевнена вийшло шалено смачно! Молодці!", "Ви публічні люди, багато знімаєтеся, берете участь в різних програмах. Привчайте своїх дівчаток до етикету, вже пора їм вести себе гідно і відповідати положенню. Не пускайте все на самоплив", - пишуть люди.

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