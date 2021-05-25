Відомий український співак Дмитро Монатік, який є одним з найпопулярніших виконавців в Україні, вирішив залучити до нового проекту своїх дітей

Як пише Politeka.net, Монатік довгий час приховував обличчя своїх двох синів. Тільки навесні він нарешті показав громадськості Платона і Данила, які виявилися дуже сильно схожими один на одного.

На свіжих фото хлопчики були в звукозаписній студії у Монатіка. Один з них стояв біля мікрофона, ймовірно, записуючи щось для проекту батька.

"Сьогодні на #звучитьProduction особлива атмосфера. #Мої #ВечноТанцующийЧеловек", - підписав фото артист, заінтригувавши шанувальників.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Аааа ... крутяк", "маленькі Монатікі", "Які чудові хлопці, дуже чекаємо!", "талановиті хлопці", "безцінні кадри", "Каааааайф!", "Класні", «сама класна атмосфера», «з нетерпінням чекаємо, думаю буде цікаво», "як же схожі", "По стопах...",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що дружина Дмитра Монатіка засвітила в сторіс їх «сімейне гніздечко». Територія будинку музиканта знаходиться прямо посеред поля, з усіх боків йде будівництво і знаходиться безліч незаселених будівель. Сам котедж двоповерховий. Він побудований в класичному стилі з гаражем на одну машину.

Нагадаємо, що суддя "Голосу країни" Монатік насмішив Дорофєєву з Дантесом, танцюючи під Go_A: "Сію-вію...".

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