Кім Кардашьян в мінімалістичному бікіні показала свою улюблену бабусю

Як відомо, 40-річна зірка американських реаліті-шоу і практично все її сімейство любить перебувати в центрі уваги глядачів і постійно миготіти на екранах і в соцмережах. Мати Кріс Дженнер, 86-річна Мері Джо Кемпбелл, також кілька разів з'являлася в епізодах реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян", проте в цілому вона тримається подалі від камер.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Кім Кардашьян вирішила поділитися рідкісним сімейним фото з бабусею. На знімку знаменитість позує з нею в просторій світлій кімнаті. Мері Джо одягнена в милу білу блузку з мереживними вставками, бежеві штани і капелюшок з білою стрічкою.

А ось на її внучки одягу набагато менше: Кім позує в одному чорному купальнику-бікіні.

"Моя милашка Ем Джей", - підписала знімок Кардашьян.

Її шанувальники прийшли в захват від такого фото.

"Це надзвичайно чудово", "Шикарний дует", "Мило", "красиві дами", "впевнена, Ем Джей перестала старіти приблизно 10 років наза", "вона виглядає чудово", "Кім, ти впевнена, що тобі 40?", "Це круто, але чому на ній одяг, а на тобі немає?", "Як ти можеш так одягатися перед своєю бабусею?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Кім Кардашьян показала достоїнства фігури в прозорому топі і бікіні: "Це неможливо!».

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітила фігуру як є в наряді з відкритими боками: фото в новому ракурсі.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки: "Складний вибір".