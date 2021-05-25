Російський гуморист і шоумен Максим Галкін показав розкішний образ, в якому його дружина Алла Пугачова вирушила на день народження своєї дочки Христини Орбакайте

25 травня старша дочка Примадонни святкує ювілей: їй виповнюється 50 років. З цього приводу її мати, знаменита російська співачка, постаралася підібрати шикарний наряд. Відповідним фото поділився в Instagram її чоловік, пише Politeka.net.

За словами Галкіна, Пугачова вибрала на свято вбрання від відомого модельєра Валентина Юдашкіна. На новому фото він позує поруч з нею. Примадонна відображена в момент виходу з дому.

Судячи з фото, модельєр підібрав їй бежеву сукню з довгими рукавами, облягаючим ліфом і пишною тюлевою спідницею. Ефектності наряду додали різнокольорові квіти, вишиті у верхній частині вбрання. Із загальної картини трохи вибивається масивний срібний пояс на талії співачки.

Свій образ Примадонна доповнила яскравим макіяжем і укладанням з завитими волоссям. На знімку вона зображена зі щасливою посмішкою.

Шанувальники зірки тут же відреагували на пост Галкіна.

"Красива, розкішна, молода", "На мій погляд пояс зайвий, хай пробачить мене Юдашкін", "лялечка", "у Валентина здається пропав смак", "шикарна", "Як Попелюшка", "їй 20 йому 21", "як дівчинка", "чарівна пара! Валентин просто хлопець красень! Про Аллу і говорити нічого!",- пишуть люди.

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