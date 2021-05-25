З дружиною йому не змагатися

Відомий український продюсер, репер і чоловік Насті Каменських Потап покрасувався перед дзеркалом в стильному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, артист порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. Так, Олексій Потапенко поділився знімком, зробленим на відпочинку в Дубаї.

Артист вирішив зробити селфі, сфотографувавши себе в дзеркалі. На фото він позує в приміщенні, піднявшись на своєрідний «подіум». Судячи з усього, дзеркала в кімнаті два: одне перед Потапом, а друге за ним. Це створює ефект нескінченного простору за продюсером на фото.

На відпочинку артист явно не забуває про свій образ. Так, на фото він позує в стильному чорному костюмі з шортами і білим малюнком. Потап впевнено стоїть перед дзеркалом з абсолютно безтурботним обличчям.

"Світло моє дзеркальце...", - підписав фото артист.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Крутяк", "Краща дівчина!", "Хто на світі всіх миліше? Настя, соррі", "Тут на Дуейна Скелю Джонсона схожий", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Потап поділився фото, на якому позував у футболці і шортах, стоячи на яхті. Поруч можна побачити друга Олексія - Віталія. Він здався в окулярах, шортах і без футболки.

"Сонячний день нашого життя в Дубаї з Віталієм", - написав Потап.

Нагадаємо, Потап засвітився з м'язистим другом на яхті в ОАЕ: "Нерухомість в Дубаї не підшукуєте?".

Як повідомляла Politeka, Каменських показала, як готувалася до весілля, оригінально привітавши Потапа з річницею: "Солодкі спогади".

Також Politeka писала, що Потап у золоті та діамантах від Каменських спантеличив українців новим фото: "дуже тонка грань".