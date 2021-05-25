Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко поділилася ефектним кадром

Як пише Politeka.net, Куриленко за свою кар'єру встигла засвітитися в десятках картин. Не так давно 41-річна актриса закінчила роботу над фільмом "Білий слон".

Куриленко

Як відомо, Куриленко покинула Україну ще в юному віці, щоб почати кар'єру моделі за кордоном. Моделлю Ольга стала, але також досягла успіху в кінематографі. Не забуває актриса і про соціальні мережі, де регулярно публікує нові та архівні фото.

На свіжому знімку зірка позувала в дуже незвичайному образі. Вона заплела волосся, а обличчя прикрила сонцезахисними окулярами. При цьому, виглядала актриса несподівано дуже серйозною. На фото можна було розгледіти ідеальні риси обличчя Куриленко, які вона не виправляла за допомогою пластики.

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"Я з нетерпінням чекаю червневої хвилі тепла, про яку всі говорять!",- зазначила Куриленко.

У коментарях яскравій актрисі залишили масу відгуків і компліментів.

"Красуня ти наша!", "Тільки не в Шотландії", "Насолоджуйся. У нас вже тепло", «Класні відтінки», «Круто і жарко», «Красиво і чудово», «справді... сподіваюся, вони не помиляються», «Амазонка», - пишуть користувачі Мережі.

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