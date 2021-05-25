Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе і будує кар'єру в Росії, вразила літнім луком

Як пише Politeka.net, 30-річна актриса вже давно живе в Росії, де знайшла свою любов і побудувала сім'ю. Паперна живе в цивільному шлюбі із завидним російським нареченим - актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох дітей.

Як відомо, Паперна пішла по стопах матері. Вона відучилася в Театральному училищі і стала актрисою. На рахунку у Тоні десятки ролей в серіалах і кіно. Не забуває актриса і про соціальні мережі, де ділиться яскравими знімками, іноді відкриваючи завісу в своє особисте життя.

На свіжих кадрах Тоня позувала в прозорій літній сукні в квіти. Образ вона доповнила ковбойськими чобітьми, які дуже вдало гармоніювали з настільки легким платтям. Тоня посміхалася, показуючи непідробні емоції.

"Погодка", - коротко підписала фото актриса.

"Справжня українка", - написали їй в коментарях.

Раніше ми писали, що Паперна показала свою недільну прогулянку. На фото вона позувала на свіжому повітрі з коляскою. Актриса була одягнена в квітчасту спідницю і шкіряну куртку. Оновлена зачіска ідеально гармоніювала з весняним образом.

Нагадаємо, що дочка Ольги Сумської вразила стилем поруч із зірковим чоловіком: "Анджеліна Джолі і Бред Пітт".

А ще Politeka писала, що дочка Сумської, яка переїхала в Москву, гуляє на розкішній яхті з подружками: "клас".

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