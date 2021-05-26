Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець нарешті розповіла, де тепер працюватиме

Як пише Politeka.net, нещодавно відома українська гумористка заявила, що незабаром українці побачать її в новій ролі. В останні роки Олена стала частіше пробувати себе в нових ролях, намагаючись творити не тільки в рамках проектів «Квартал 95». Вона влаштовувала літературні читання, записувала пісню з Сергієм Бабкіним і навіть заснувала «Жіночий квартал», щоб жартувати на жіночі теми.

Тепер же Олена вирішила спробувати себе в новому амплуа, про яке розповіла шанувальникам в Instagram.

"Трохи із запізненням прийшла новина.. вибачте, дорогі глядачі. Тільки вийшла з емоційної коми з приводу запуску і прем'єри проекту "твій день" @tviyden_official і відразу пишу!) Від душі дякую @1plus1_ua і особисто @yegorgordeev і @julia_zhma за можливість бути частиною крутої творчої команди і спробувати себе в новій ролі! Прямий ефір-це вам не жарти!)) Це справжній професійний виклик для мене, а я скучила за ним!",- зазначила Кравець.

Актриса додала, що виходитиме в прямий ефір по четвергах.

"Така стильна", "ти як завжди чудова, чарівна, і мегасимпатична", "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

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