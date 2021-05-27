Цікаві кадри зі співачкою Тіною Кароль з'явилися в Мережі. Артистка проговорилася про свої потаємні бажання

На одній з фан-сторінок 36-річної Кароль в Інстграм опублікували архівне відео 2019 року, на якому зірка прокоментувала майбутнє весілля судді з "Танців з зірками" Катерини Кухар з артистом балету Олександром Стояновим, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

За лаштунками в Тіни запитали: "А ви знаєте, що сьогодні буде весілля Каті Кухар?"

"Я теж хочу", - зізналася та, трохи з сумом подивившись прямо в камеру.

Нагадаємо, 15 вересня два роки тому прима-балерина Кухар і Стоянов зіграли пишне весілля в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Це було в перший і останній раз, коли в історії шоу на паркеті відбулося весілля. Зворушливу церемонію тоді вели Юрій Горбунов і Кароль.

Фанати доповнили це відео кадрами Тіни з Даном Баланом, екс-тренером "Голосу країни", з яким їй вже пару років як приписують роман. Багато шанувальників артистки мріють, щоб екранний флірт зірок виявився насправді чимось більшим.

"Найкрасивіша наречена 😻❤️"; "Це просто💔"; "Наші найкращі молодята😍"; "Дан цвіте. І пахне при вигляді Тіни"; "Якщо є за кого, будьте щаслива, Тіна"; "Такий смуток в очах промайнув, коли сказала "я теж хочу" 🥺 😢"; "А ми то як хочемо❤️", - коментували в Мережі.

Раніше ми розповідали, що Балан збентежив публіку постом-зізнанням, розкривши правду про свої стосунки з Кароль. За словами 42-річного молдавського співака, між ними всього лише дружба та симпатія - все інше-вигадка фанатів.

Нагадаємо, Тіна Кароль на кадрах в ліжку переборщила з відвертістю і показала зайве: "на межі..."

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