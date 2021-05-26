Солістка групи Go_A Катерина Павленко розповіла, як живеться групі після Євробачення, посіли 5 місце з піснею " Shum"

Співачка звернулася до своїх шанувальників в" сторіз " в Instagram, передає Politeka.net.

Катерина Павленко зазначила, що зараз у них особливо активний графік. І це не дивно, після виступу популярність групи різко зросла.

«Скучали за нами? Ми тут трошки в запарі, бо тепер нас усі хочуть. Так що ми оце їздим, рішаєм діла. Єслі шо, ми живі, у нас все хорошо», - сказала Катерина Павленко.

"Пацани, помахайте нашим передплатникам, а то вони вже й забули, як ми виглядаємо", - звернулася вона до учасників колективу.

Також солістка go_a показала фан-арт, який зараз масово публікують шанувальники колективу.

Відзначимо, пісня української групи Gо_A під назвою "Шум", з якою вони виступили у фіналі Євробачення 2021, піднялася в світовому рейтингу кращих хітів на сервісі Spotify 50 Viral. Сингл обійшов за популярністю навіть переможців Євробачення Måneskin з піснею Zitti e buoni.

Творчість етнофолк групи Go_A припала до душі не тільки українцям і європейській публіці, а й конкурентам на Євробаченні-2021.

Українські музиканти запланували колаборації з учасниками пісенного конкурсу.

Так, солістка Go_A раніше розповіла, що вони вже домовилися про співпрацю з представником Швейцарії Gjon's Tears, якого вона називала своїм фаворитом Євробачення-2021, учасницею з Австралії Montaigne, яка напередодні гранд-фіналу проникливо переспівала SHUM.

Go_A також хоче зіграти спільний концерт з представниками Фінляндії – групою Blind Channel, коли рокери приїдуть в Україну. Чи не найочікуванішою буде колаборація Go_A з італійцями Måneskin.

Нагадаємо, що солістка go_a повідомила про проблему під час прямого ефіру Євробачення.

Як повідомляла Politeka, українці go_a порвали зал "Євробачення", кадри і подробиці тріумфу: "Європа коронувала свою королеву"

Також Politeka писала, що солістка go_a показала, що діється за лаштунками "Євробачення" перед півфіналом.