Відома українська співачка Надя Дорофєєва, суддя "Голосу країни", показала, як проводить час з Дантесом

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала дуже відомою співачкою завдяки групі"Время и Стекло". Але колектив вже припинив існування і красуня зайнялася сольною кар'єрою. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де активно ділитися контентом.

На нових кадрах, які Надя опублікувала в Instagram, показала як проводить час з Дантесом. Красуня була в сорочці і штанях, не зробивши навіть макіяж. Дорофєєва взяла електро-гітару в руки, зігравши на ній.

"Рок - це не просто", - написала Надя під кадром.

На другому сторі Надя продовжила грати, підписавши кадр:

"Моя повага всім гітаристам".

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає таких функцій.

Повідомлялося, що популярна співачка Надя Дорофєєва зізналася, чому розпалася група "Время и Стекло".

Так, за словами Наді, в якийсь момент вони з Позитивом зрозуміли, що вже нічого не можуть поміняти в групі, як ніби вперлися в стелю. "Склалася така ситуація, що всі настільки любили цей стиль, що як тільки ми робили крок у бік - не приймали. Важко було людям прийняти. І ми зрозуміли, що хочемо групу закрити красиво, ми хочемо зробити це самі, своїми руками.

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