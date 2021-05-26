Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки запалив у Туреччині
Як пише Politeka.net, відповідними кадрами поділилася Ксенія Попова з нового складу ВІА Гри. 25-річна красуня зараз відпочиває на сонячному курорті і активно показує фото і відео на своїй сторінці в Instagram.
Блондинка вже показала, як приймає засмагу.
Також красуня блиснула фігурою біля басейну.
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Ксенія Попова зі своїми колегами по групі не пропустила і виступ Вєрки Сердючки.
Дівчата запалили під давно відомі композиції, такі як "Дольче Габбана", "Я нє поняла...".
Солістки ВІА Гри танцювали і підспівували Сердючці.
"Я йду така вся..."- співали красуні.
Зазначимо, що Данилко вирішив відійти від звичного репертуару Сердючки. Так, восени 2020 року вийшов новий міні-альбом, який можна вважати справжнім проривом після тривалої паузи. Попередній альбом Сердючки вийшов в 2011 році.
У міні-альбом Sexy увійшло чотири пісні англійською мовою: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby і Sexy. Композиції помітно відрізняються від звичайного репертуару Сердючки.
Данилко розповідав, що новий альбом він приготував спеціально для європейської публіки, і навіть жартома називав себе «євросердючкою».
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Попова показала ідеальні форми у вузькій маєчці.
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