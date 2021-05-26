Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки запалив у Туреччині

Як пише Politeka.net, відповідними кадрами поділилася Ксенія Попова з нового складу ВІА Гри. 25-річна красуня зараз відпочиває на сонячному курорті і активно показує фото і відео на своїй сторінці в Instagram.

Блондинка вже показала, як приймає засмагу.

Також красуня блиснула фігурою біля басейну.

Ксенія Попова зі своїми колегами по групі не пропустила і виступ Вєрки Сердючки.

Дівчата запалили під давно відомі композиції, такі як "Дольче Габбана", "Я нє поняла...".

Солістки ВІА Гри танцювали і підспівували Сердючці.

"Я йду така вся..."- співали красуні.

Зазначимо, що Данилко вирішив відійти від звичного репертуару Сердючки. Так, восени 2020 року вийшов новий міні-альбом, який можна вважати справжнім проривом після тривалої паузи. Попередній альбом Сердючки вийшов в 2011 році.

У міні-альбом Sexy увійшло чотири пісні англійською мовою: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby і Sexy. Композиції помітно відрізняються від звичайного репертуару Сердючки.

Данилко розповідав, що новий альбом він приготував спеціально для європейської публіки, і навіть жартома називав себе «євросердючкою».

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Попова показала ідеальні форми у вузькій маєчці.

Також Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" показала результат маніпуляцій із зовнішністю.

Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" повністю роздяглася, ледь прикривши принади волоссям.