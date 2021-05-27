У "Холостячки" Ксенії Мішиної дуже теплі та дружні стосунки зі своєю мамою Наталією

Остання, як відомо, допомагає актрисі з вихованням її 9-річного сина. А нещодавно Мішина зізналася, як сильно цінує все, що робила і робить для неї мати.

"Кращої мами для мене не існує, навіть в моменти найсильніших образ. Ми багато з тобою пройшли, але ти завжди була поруч, сильна, незалежна, любляча всім серцем", - з теплом відгукнулася актриса.

Останнім часом в Мережі заговорили про сварку Мішиної з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом, з яким вони разом вже майже півроку. Шанувальники парочки звернули увагу, що Ксенія перестала з'являтися в "сторіз" коханого, як, втім, і він у неї. Крім того, вони відписалися зі сторінок один одного в Instagram.

Як добре, що в цей непростий, мабуть, для Мішиної час, є кому її підтримати. На нових кадрах, якими зірка поділилася в "сторіз", вона показала, як проводить час із мамою, відвідавши кафе, передає Politeka.net.

Ймовірна "теща" Еллерта здивувала схожістю з донькою.

"Мам, хочеш сильно пончик?", - запитала в неї Ксенія.

"Ммм, як хочеться...", - підтвердила Наталя.

"А їж що? Лимончик?", - продовжила допитуватися дівчина.

"Угу, з рибкою", - не стримала жалю мама "Холостячки".

"Така жіноча доля", - підсумувала Мішина.

Раніше в Мережі вже обговорювали, як сильно схожа актриса на свою маму. Ксенія викладала кілька фото з особистого архіву.

"Що мама, що дочка чарівні😍"; "Яка прекрасна, маленька намистинка. Тепер зрозуміло, в кого ти така красуня, в маму, вона у тебе супер красуня.❤️❤️❤️"; "Мама дуже красива!!!❤️❤️😍😍"; "Яка мама красуня! Відразу видно, в кого ви!", - коментували користувачі.

Нагадаємо, Нова "сварка" Ксенії Мішиної з Еллертом обростає подробицями: "сумно..."